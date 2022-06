Nordex hat am vergangenen Sonntagabend verkündet, dass man mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung beschlossen hat. Die Möglichkeit, neu ausgegebene Aktien zu erwerben, hatte dabei ausschließlich der Großaktionär Acciona, der pro Aktie 8,70 Euro zahlte, was exakt dem Xetra-Schlusskurs von Freitag entsprach. Während der spanische Mischkonzern seine Beteiligung an Nordex damit auf fast 40 Prozent ausbaute, freut sich der Hamburger Windanlagenbauer über dringend benötigte Einnahmen in Höhe von 139 Millionen Euro. Der Vorstand hatte entsprechende Maßnahmen bereits angekündigt. Kapitalerhöhungen ...

