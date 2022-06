Aktionäre, die Roblox im Depot haben, dürfte es heute die Laune verhageln. Schließlich büßt die Aktie rund fünf Prozent ein. Mit diesem Abschlag valutiert der Titel jetzt nur noch bei 34,10 USD. Ist damit nun alles verloren, oder kommen die Bullen zeitnah zurück?

Trading-Idee für spekulative Anleger: Seit Kriegsbeginn in der Ukraine explodieren die Energiepreise. Damit eröffnen sich für zahlreiche Aktien jetzt herausragende Gewinnchancen. Wir haben die aussichtsreichsten Kandidaten für Sie zusammengestellt. Hier geht's zum Gratis-Download.

Kursverlauf von Roblox der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Roblox-Analyse einfach hier klicken.

Gleichwohl die Anleger heute richtig bluten müssen, stimmt das charttechnische Bild optimistisch. Für Roblox ist nämlich der nächste Widerstand unverändert greifbar. So fehlen aktuell nur rund rund zehn Prozent bis zum Monatshoch. Dieses Top liegt bei 37,48 USD. Für Spannung ist in den kommenden Tagen also gesorgt.

Für Trader mit Mut zum Risiko eröffnet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...