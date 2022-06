Der Blick auf die Kurstafel dürfte Standard Lithium-Aktionären heute Tränen in die Augen treiben. Der Computer gibt nämlich für Aktie ein Minus von rund vier Prozent an. Das bedeutet, dass mittlerweile nur noch 4,52 USD für ein Papier hingelegt werden müssen. Müssen in den nächsten Tagen weitere Verluste einkalkuliert werden oder geht es doch noch nach oben?

Kursverlauf von Standard Lithium der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Standard Lithium-Analyse einfach hier klicken.

Dieser Abverkauf hat die mittelfristige Charttechnik jetzt spürbar eingetrübt. Denn es fehlen nur geringfügige Verluste für neue Verkaufssignale. Aus heutiger Sicht müsste die Aktie nur rund neunzehn Prozent zurücksetzen, um neue Monatstiefs herauszubilden. Diese Chartmarke liegt bei 3,80 USD. Die Luft knistert ...

