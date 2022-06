Aktien: Biontech feiert Omikron-Booster - heute wird es spannend

Anzeige / Werbung

Aktuell ziehen die Covid-19-Infektionen wieder an. Biontech sieht sich bei seinem Vakzin gegen neue, aber ungefährliche Varianten auf Kurs - die Aktie fällt allerdings nach einem kurzen Zwischengewinn wieder.

Biontech ist das erste Unternehmen weltweit gewesen, das mit einem auf der neuartigen mRNA-Technologie basierenden Impfstoff gegen das Coronavirus auf den Markt kam. Milliardenumsätze und -gewinne waren die Folge. Auch bei den sich nun auf dem Vormarsch befindlichen Omikron-Varianten mischt das deutsche Biontech-Unternehmen ganz vorn mit.

Wie die an der Nasdaq gelistete Firma mitteilte, hat das an Omikron angepasste Covid-19-Vakzin bei ersten Studien gute Ergebnisse gegen die hochansteckende Variante geliefert. So könne nach Herstellerangaben eine Booster-Impfung mit diesem Impfstoffkandidaten eine wesentlich stärkere Immunreaktion auslösen als das ursprüngliche Vakzin.

Die bisherigen Studienergebnisse deuten den Angaben zufolge darauf hin, dass beide von Biontech angepassten Omikron-Kandidaten die in letzter Zeit vorherrschenden Varianten BA.4 und BA.5 neutralisieren - allerdings wohl in geringerem Maß als bei BA.1. Biontech arbeitet bei seinen Cpvid-19-Impfstoffen mit dem US-Pharmariesen Pfizer zusammen. Hauptkonkurrent der Mainzer ist das US-Unternehmen Moderna. Heute wird es für Biontech auerdem spannend, weil das Unternehmen heute um 14 Uhr ein Update zu den Forschungsfortschritten geben will.

Biontech-Aktie bleibt im Abwärtstrend

Die Aktie von Biontech hat vom Rekordhoch aktuell mehr als 60 Prozent verloren, wobei die jetzige Unternehmensnachricht den Kurs etwas nach oben gepusht hat. Doch die Gewinne verpuffen wieder und die Aktie notiert weiter in der Nähe des Jahrestiefs. Der MACD (Momentum) hat sich ebenfalls etwas erholt, kann sich aber nicht entscheidend lösen. Der übergeordnete mittelfristige Seitwärtstrend zwischen rund 120 und 170 Dollar bleibt derzeit bestehen.

