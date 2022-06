Cancom -7.75% Tiedemann (TIEDE001): Dividendenausschüttung: 40,800 € --- Bilanz: 63,040 € (29.06. 11:10) >> mehr comments zu Cancom: www.boerse-social.com/launch/aktie/cancom_se PayPal -0.76% StuckMojo (MSHVA): MShares Value wartet mit knapp 36% in Cash weiter an der Seitenlinie. Die Abwärtstrends sind völlig intakt, weswegen strategische Nachkäufe derzeit nicht in Frage kommen, auch wenn einzelne Titel inzwischen günstig erscheinen. China Aktien steigen zwar gerade, aber diesen Zug lassen wir weiterfahren. Zu groß erscheinen die regulatorischen Risiken, anhaltende Kapitalabflüsse aus China und der immer noch aufgeblähte Immobiliensektor. (29.06. 09:21) >> mehr comments zu PayPal: ...

