Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Die Shareholder Value Management AG startet am 30. Juni 2022 gemeinsam mit Axxion S.A. ihren ersten gemeinsamen ETF, so Shareholder Value Management in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Der Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value (ISIN LU2439874319/ WKN FRA3TF) bildet als nachhaltiger Artikel-8 Fonds die Wertentwicklung des von Shareholder Value Management entwickelten Frankfurter Modern Value Index ab. ...

