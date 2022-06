Regelrechte Qualen müssen heute Caterpillar-Anleger durchleben. So rauscht der Kurs rund drei Prozent in den Keller. Damit fallen die Preise für ein Wertpapiert auf 182,71 USD. Müssen in den nächsten Tagen weitere Verluste einkalkuliert werden oder geht es doch noch nach oben?

Geschenk für chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine lässt die Energiepreise in die Höhe schießen. Das ist DIE große Chance für Anbieter alternativer Energiequellen. Das Potenzial ist gigantisch. Die aussichtsreichsten Kandidaten finden Sie hier.

Kursverlauf von Caterpillar der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Caterpillar-Analyse einfach hier klicken.

Deutlich verschlechtert hat sich durch diesen Kursrutsch die übergeordnete Technik. Caterpillar hat nämlich nur noch wenig Luft bis zu einer wichtigen Unterstützung. Ein weiterer Rutsch von rund vier Prozent würde bedeuten, dass die Aktie auf den tiefsten Stand der vergangenen vier Wochen fällt. Diese letzte Bastion auf dem Weg nach unten stellt sich dem Kurs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...