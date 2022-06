In der heutigen ÖBAG-Hauptversammlung ist Flughafen Wien-Vorstand Günther Ofner in den Aufsichtsrat und zu dessen Vorsitzenden gewählt worden. Er folgt Helmut Kern nach, der seine Funktion - wie bereits angekündigt - heute zurückgelegt hat. Neben der Wahl in den Aufsichtsrat hat die Hauptversammlung auch den Dividendenvorschlag des Vorstands für das Jahr 2021 abgesegnet. Am 8. Juli werden dem Finanzministerium als 100%iger Eigentümer der ÖBAG580 Mio. Euro überwiesen. Zusammen mit den 186 Mio. Euro, die seitens des Verbunds kommen, erhält die Republik in Summe 766 Mio. Euro aus den von der ÖBAG verwalteten Unternehmen. Gegenüber dem Jahr 2021, in welchem 653 Mio. Euro an Dividenden ausgeschüttet worden sind, ist dies eine Steigerung von +17 Prozent. "Eine nachhaltige ...

