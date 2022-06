Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Rath AG -13,33% auf 26, davor 4 Tage ohne Veränderung , Lenzing -2,86% auf 78, davor 3 Tage im Plus (5,94% Zuwachs von 75,8 auf 80,3), Mayr-Melnhof -2,96% auf 164,2, davor 3 Tage im Plus (6,55% Zuwachs von 158,8 auf 169,2), OMV -1,11% auf 45,63, davor 3 Tage im Plus (6,81% Zuwachs von 43,2 auf 46,14), SBO -0,88% auf 56,3, davor 3 Tage im Plus (6,17% Zuwachs von 53,5 auf 56,8), ATX -1,96% auf 2948,7, davor 3 Tage im Plus (3,16% Zuwachs von 2915,44 auf 3007,55), Uniqa -1,16% auf 6,79, davor 3 Tage im Plus (2,23% Zuwachs von 6,72 auf 6,87), ATX Prime -1,85% auf 1494,35, davor 3 Tage im Plus (3,04% Zuwachs von 1477,63 auf 1522,51), ATX TR -1,96% auf 6199,25, davor 3 Tage im Plus (3,16% Zuwachs von 6129,34 auf 6322,99), Zumtobel -0,58% auf 6,91, davor 3 ...

