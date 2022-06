Aktien: Valenva-Aktion verpufft

Anzeige / Werbung Der US-Pharmakonzern Pfizer übernimmt beim Impfstoffentwickler Valneva einen Minderheitsanteil, um die Entwicklung eines Borreliose-Impfstoffs voranzutreiben. Die Valneva-Aktie bricht allerdings wieder ein. Pfizer investiert dafür 90,5 Mio. Euro über eine Kapitalerhöhung und legt damit pro Aktie 9,49 Euro auf den Tisch. Dafür erhält das US-Unternehmen einen gut acht prozentigen Anteil an dem französisch-österreichischen Biotechunternehmen. Den Erlös aus der Kapitalbeteiligung will Valneva zur Finanzierung seines Borreliose-Impfstoffs verwenden. Er soll im dritten Quartal dieses Jahres in die dritte und damit letzte Phase der klinischen Entwicklung gehen. Nach Angaben von Valneva handelt es sich bei dem Produkt um den einzigen Lyme-Borreliose-Impfstoffkandidaten, der sich derzeit in der klinischen Entwicklung befindet. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Valneva und Pfizer waren für den Impfstoff im Frühjahr 2020 bereits eine Partnerschaft eingegangen. Valneva wird nun 40 Prozent der verbleibenden gemeinsamen Entwicklungskosten finanzieren, statt wie ursprünglich geplant 30 Prozent. Das Unternehmen soll zudem gestaffelte Lizenzgebühren von 14 bis 22 Prozent von Pfizer erhalten, während die Lizenzgebühren in der ursprünglichen Vereinbarung bei 19 Prozent begannen. Valneva winken darüber hinaus nun erfolgsabhängige Meilensteinzahlungen von bis zu 100 Mio. Dollar. Pfizer wird die Spätphase der Entwicklung leiten und die alleinige Kontrolle über die Vermarktung haben. Von der US-Arzneimittelbehörde FDA hatte das Programm 2017 den Fast-Track-Status erhalten. Dieser soll die Entwicklung neuer Medikamente zur Behandlung schwerwiegender Erkrankungen erleichtern und die Prüfung beschleunigen. Bei erfolgreicher Entwicklung hofft Pfizer, die Zulassung für das Vakzins 2025 bei der FDA beantragen zu können. Valneva hatte jüngst vor allem mit seinem Covid-19-Impfstoff für Schlagzeilen gesorgt. Die Firma hatte die Zukunft des Totimpfstoffs in Frage gestellt, nachdem die Europäische Kommission angekündigt hatte, den Vorabkaufvertrag für das Vakzin wegen Verzögerungen im Zulassungsprozess möglicherweise zu kündigen. Valneva-Aktie fällt wieder deutlich

Die Aktie von Valneva hatte nach der Ankündigung der Zusammenarbeit mit Pfizer einen Aufwärtsimpuls bekommen, der inzwischen aber wieder fast komplett verpufft ist. Der MACD (Momentum) beginnt, ebenfalls wieder nach unten zu drehen. Jetzt droht sogar ein Bruch der Abwärtstrendlinie, allerdings von oben. Bei einem Unterschreiten ist auch das Jahrestief bei rund 7,30 Euro nicht mehr weit. Enthaltene Werte: US7170811035,GB0009895292,FR0004056851,US60770K1079,US09075V1026

