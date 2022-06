McDonalds -0.84% Mettlmortl (TEC30P30): McDonald's gestern mit starkem Plus über +2% und ist nicht mehr weit entfernt vom Allzeithoch Ende April. (30.06. 03:54) >> mehr comments zu McDonalds: www.boerse-social.com/launch/aktie/mcdonalds_corp Advanced Micro Devices, Inc. -1.19% FNIInvest (IRM20FNI): AMD bekommt mit Mathew Hein einen neuen Chief Strategy Officer, wie das Unternehmen letzte Woche verkündete. Er hat seit gestern sein neues Amt angetreten und wird zusätzlich auch als Senior Vice President of Corporate Development tätig sein. Er hat tiefgreifende und langjährige Erfahrung in der strategischen Entscheidungsfindung und in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...