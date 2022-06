Weltweit wagten im 2. Quartal trotz des schwierigen Kapitalmarktumfelds 305 Unternehmen den Sprung aufs Parkett - 54 Prozent weniger als im 2. Quartal des Jahres 2021. Das sind Ergebnisse des aktuellen IPO-Barometers der Prüfungs- und Beratungsorganisation EY. Das Emissionsvolumen sank sogar um 65 Prozent auf 40,6 Mrd. US-Dollar. Im Vergleich zum zweiten Quartal des Vorjahres sank in den Vereinigten Staaten die Zahl der Börsengänge von 119 auf 30, das Emissionsvolumen schrumpfte sogar um 95 Prozent von 43 auf gut zwei Milliarden US-Dollar. In Europa ging die Zahl der Börsengänge von 166 auf 43 zurück, das Emissionsvolumen schrumpfte von 23 auf 1,5 Milliarden US-Dollar.Deutlich geringere Einbußen zeigten sich auf dem chinesischen Markt: In China ...

