Die amerikanische Kaffeehauskette Starbucks Corp. (ISIN: US8552441094, NASDAQ: SBUX) wird am 26. August 2022 eine Quartalsdividende in Höhe von 49 US-Cents je Aktie an die Investoren ausschütten. Record date ist der 12. August 2022. Im September 2021 erhöhte das Unternehmen die Dividendenausschüttung um 8,9 Prozent oder 4 US-Cents auf den aktuellen Betrag. Im März 2010 startete der Konzern erstmalig mit ...

