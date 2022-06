Warimpex trennt sich vom B52 Office in Budapest. Käufer ist die Semmelweis Universität. Die Vertragsparteien haben sich für das vollvermietete Bürogebäude mit einer Gesamtfläche von mehr als 5.200 m2 auf einen Verkaufspreis in Höhe von 12,575 Mio. Euro geeinigt. Für das heurige Jahr fokussiert Warimpex weiter auf Bauvorbereitungen, die Erlangung von Baugenehmigungen sowie die Fortführung bestehender Bautätigkeiten. "Seit 2018 hat sich das B52 Office sehr gut entwickelt und ist langfristig zu 100 % vermietet. Nun ist der optimale Zeitpunkt zum Verkauf des Büro-Assets gekommen. Mit einem Transaktionsvolumen in Höhe von 12,575 Millionen Euro konnte Warimpex einen attraktiven Verkaufspreis erzielen und setzt den Fokus weiter auf aktuelle Entwicklungsprojekte sowie den Erwerb von ...

