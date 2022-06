Der Automobilzulieferer Novem Group S.A. (ISIN: LU2356314745) will der Hauptversammlung am 25. August 2022 die Ausschüttung einer Dividende von 0,40 Euro pro Aktie vorschlagen. Dies entspricht einer Ausschüttung von 39,1 Prozent des Nettogewinns. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Aktienkurs von 7,76 Euro bei 5,15 Prozent. Novem Group hat am Donnerstag die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2021/22 (31. März ...

