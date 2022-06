An verschiedenen Punkten wurde bereits in den vergangenen Monaten deutlich, dass Nova Minerals Limited (ASX: NVA, FSE: QM3) aktuell dabei ist, den wichtigen Entwicklungsschritt vom Explorer zum Minenentwickler zu vollziehen. Auch die Berufung von Anna Ladd-Kruger in den Vorstand von Nova Minerals weist eindeutig in diese Richtung.Bei reinen Explorationsunternehmen wird der Vorstand in der Regel von Geologen dominiert, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...