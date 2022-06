Reinhören: https://boersenradio.at/page/podcast/3090 Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S2/60 geht es um das Ultimo-Geschehen an der Wiener Börse mit einer Erste Group-gestärkten AT&S als bestem Vormittagstitel, Flughafen dem besten Juni-Titel und SBO dem besten ytd. Bei der S Immo sieht man überrraschende Vorboten, News gibt es zu Warimpex und Wienerberger, bei voestalpine gibt es weiter Directors Dealings im Kauf, Cleen Energy bringt eine Schuldverschreibung. Und dann haben wir noch Demel und Deml: Heute feiert Do&Co (2001 wurde Demel gekauft) den 24 ....

