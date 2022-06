Warimpex trennt sich vom B52 Office in Budapest. Käufer ist die Semmelweis Universität. Das Bürogebäude hat eine Gesamtfläche von mehr als 5.200 m2 und ist voll vermietet. Warimpex-CEO Franz Jurkowitsch: "Mit einem Transaktionsvolumen in Höhe von 12,575 Mio. Euro konnte Warimpex einen attraktiven Verkaufspreis erzielen und setzt den Fokus weiter auf aktuelle Entwicklungsprojekte sowie den Erwerb von Cashflow-bringenden Assets."Warimpex ( Akt. Indikation: 0,86 /0,88, -4,51%) Weiterer Zukauf: Nach der Fertigteil-Ziegelwand-Sparte des niederösterreichischen Bauunternehmens Walzer oder der kroatischen Vargon übernimmt Wienerberger nun auch die Mayr Dachkeramik GmbH in Niederbayern. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. CEO Heimo Scheuch: ...

