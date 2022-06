Köln (ots) -- Seit zehn Jahren unterstützen Ford Beschäftigte die Stiftung KomMENT- Bereits fast 6.000 Schülerinnen und Schüler motiviert- Zufriedenheit unter den Teilnehmenden liegt bei über 97 ProzentSeit zehn Jahren unterstützen Ford Beschäftigte ehrenamtlich das Projekt KomMENT (Kompetenzentwicklung durch Mentoring) der Stiftung Bildung! Egitim! und agieren als Mentoren an 9 Schulen mit über 270 Klassen in Köln und Umgebung. Insgesamt 6172 Schülerinnen und Schüler profitierten bisher von dieser kostenlosen Motivation. Befragt nach der Resonanz, antworteten mehr als 97 Prozent, dass ihnen das Training geholfen hat.Die Stiftung wurde am 30. März 2012 gegründet. Nur drei Monate später, dem 30. Juni 2012, trat Ford dem Projekt KomMENT der Stiftung bei und bildete Mentoren aus, die an Schulen Schülerinnen und Schülern für Bildung motivieren. Seit Juni 2016 ist Ford exklusiver Partner des Projektes. Mittlerweile gibt es 21 ausgebildete Ford Mentoren, die regelmäßig Schulen besuchen.Dieses Projekt wurde maßgeblich von dem Ford Mitarbeiternetzwerk TRG (Turkish Resource Group) initiiert und kontinuierlich vorangetrieben. Die TRG wurde 2001 von türkisch Ford Beschäftigten gegründet und setzt sich bis heute für die Belange türkischstämmiger Beschäftigte ein sowie für einen höheren Stellenwert von Bildung in der türkischen Community.Ein Video zu dem Thema finden Sie hier: https://ots.de/wM0n4EPressekontakt:Ute MundolfFord-Werke GmbH0221/90-17504umundolf@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6955/5262060