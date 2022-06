Mit Uniper hat heute nicht irgendein Unternehmen seine Jahresprognose einkassiert und sich in Gespräche mit der Bundesregierung über Stabilisierungsmaßnahmen begeben. Der Energieversorger steht symptomatisch für die Krise, die der deutschen Wirtschaft durch den schlichten Mangel an Gas in den kommenden Monaten ins Haus stehen dürfte. Die Unternehmen brauchen Energie, und wenn deren Versorgung nicht mehr sichergestellt ist, geht es einzig und allein nur noch um Schadensbegrenzung und nicht mehr um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...