Wohl kaum ein Unternehmen in Deutschland leidet so sehr unter den immer weiter reduzierten Gaslieferungen Russlands wie der Chemie-Riese BASF. Denn die energiehungrige Chemie-Industrie ist in höchstem Maße abhängig von dem Brennstoff. Entsprechend ging es mit der BASF-Aktie zuletzt spürbar in den Keller. Bis…, ja bis heute!

BASF wird im Juli die Zahlen für das zweite Quartal veröffentlichen. Experten rechnen mit einem EBIT von rund 2,2 Milliarden Euro, was eigentlich über dem Marktkonsens liegen sollte. Im Rahmen der Zahlen-Präsentation sind auch Neuigkeiten über die Gas-Versorgungslage zu erwarten.

Die Experten vom Analysehaus Jefferies bleiben für BASF auch in ihrer neuesten Studie optimistisch. Zwar hat Analyst Chris Counihan das Kursziel von 64 auf 60 Euro heruntergeschraubt, aber er bleibt bei seiner klaren Kaufempfehlung. ...

