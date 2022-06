Für Caterpillar-Aktionäre ist heute Saure-Gurken-Zeit angesagt. Immerhin wird die Aktie mit einem Minus von rund zwei Prozent abgestraft. Damit rangiert der Titel am Ende aller Werte. Hier sind nun also erst einmal die Bären am Zug, ehe die Bulle zurückschlagen können.

Kursverlauf von Caterpillar der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Caterpillar-Analyse einfach hier klicken.

Dieser Rücksetzer trübt die Perspektiven für die nächsten Tage. Da Caterpillar mit hoher Geschwindigkeit auf eine wichtige Unterstützung zu rauscht. Ein weiterer Rutsch von rund zwei Prozent würde bedeuten, dass die Aktie auf den tiefsten Stand der vergangenen vier Wochen fällt. Bei 176,06 USD liegt dieser markante Punkt. Daher geht es ...

