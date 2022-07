Der amerikanische Pharmakonzern Baxter International Inc. (ISIN: US0718131099, NYSE: BAX) wird am heutigen Freitag eine Quartalsdividende von 0,29 US-Dollar an die Aktionäre ausbezahlen (Record date war der 3. Juni 2022). Damit erhöht das Unternehmen die Dividendenausschüttung um rund 3,5 Prozent. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 1,16 US-Dollar ausgeschüttet. Die Aktie notiert aktuell an der Wall Street bei 64,02 US-Dollar (Stand: ...

