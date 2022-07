Aktien: Energiekonzern Uniper schlägt Alarm - jetzt kommt die Gas-Krise

Anzeige / Werbung Nachdem der Düsseldorfer Energiekonzern Uniper am Mittwoch seine Prognose zurückgezogen hatte, schlägt er als erster großer deutscher Versorger in der Gas-Krise Alarm. Der Aktienkurs stürzt erneut ab. Uniper bittet abermals den Staat um Hilfe, das Unternehmen zu stabilisieren. Der größte ausländische Kunde des russischen Gasriesen Gazprom erhält Unternehmensangaben zufolge seit 14. Juni lediglich 40 Prozent seiner vertraglich zugesicherten Gasmengen von Gazprom. Daher müsse davon ausgegangen werden, dass der Gewinn für das 1. Halbjahr 2022 deutlich unter Vorjahr liegen werden. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Dies sei eindeutig eine Folge der Gaslieferbeschränkungen durch Gazprom, deren Ausmaß und Dauer aktuell nicht abzusehen sei. Daher nehme Uniper die Ergebnisprognose für das Gesamtjahr zurück und gebe bis auf Weiteres keinen neuen Ausblick. Die Geschäftsentwicklung habe sich durch den Krieg in der Ukraine und die in der Folge stark reduzierten Gaslieferungen aus Russland spürbar verschlechtert. Uniper habe bereits Ende vergangenen Jahres durch die gestiegenen Preise einen deutlich höheren Liquiditätsbedarf gehabt. Die Düsseldorfer spielen auch mit ihren Gasspeichern eine wichtige Rolle die Versorgung Deutschlands im Winter abzusichern und Deutschland und Europa unabhängig von russischen Gaslieferungen zu machen. Eigenen Angaben zufolge sorgt Uniper Energy Storage dafür, dass Energie jederzeit flexibel zur Verfügung steht, wenn sie gebraucht werde. Uniper biete Zugang zu neun unterirdischen Gasspeichern in Deutschland, Österreich und Großbritannien. Der Hilferuf Unipers dürfte den Druck auf die Bundesregierung erhöhen, die Versorger zu entlasten. Sie hatte in der vergangenen Woche für die Gasversorgung die Alarmstufe ausgerufen. Die Ampel-Koalition aus SPD, Grüne und FDP verzichteten aber darauf, auch die sogenannte Preisanpassungsklausel freizugeben. Diese würde es den Versorgern ermöglichen, die drastisch gestiegenen Gaspreise auf die Kunden abzuwälzen. Uniper-Aktie fällt auf frisches Mehrjahrestief

Die Aktie von Uniper befindet sich seit dem Rekordhoch am 27.12.21 in einem dramatischen Abwärtstrend und verliert seitdem mehr als 60 Prozent. Gleichzeitig ist die Aktie gestern mit einem Gap (s. Ellipse) nach unten auf ein Mehrjahrestief bei knapp 13 Euro gefallen. Die charttechnische Situation bessert sich erst, wenn das jüngste Gap wieder geschlossen wird. Enthaltene Werte: DE0007037129,US30231G1022,US2687801033,US72919P2020,DE000UNSE018

