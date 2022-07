Die UBM Development verkauft die alba Bau | Projekt Management GmbH an das Bauberatungsunternehmen Currie & Brown. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Alba generiert knapp 90 Prozent ihres Geschäfts mit Dritten und ihre Tätigkeit stellt nicht den neuen strategischen Fokus der UBM dar. Mit 75 Mitarbeitern hat die Alba aber einen Anteil von 20 Prozent an der Gesamt-Mitarbeiterzahl der UBM. "Die immer schon vollkommen unabhängig am Markt auftretende Alba hat im Verbund mit Currie & Brown als Teil eines weltweit führenden Unternehmens im Kompetenzbereich der Alba, eine noch bessere Zukunftsperspektive. Die UBM setzt mit dem Verkauf einen weiteren Schritt in ihrer pure-play Strategie", kommentiert Thomas G. Winkler, CEO der UBM, ...

