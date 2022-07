Andritz erhielt von Nanning Sun Paper den Auftrag zur Lieferung von Zellstoffproduktionstechnologien für die Faserlinie und die Drehrohrofenanlage sowie energiesparender OCC-Linien (OCC: old corrugated containers) und eines kompletten Rejektaufbereitungssystems für die Produktion von Ersatzbrennstoff in seiner Papier-und Zellstofffabrik in der Stadt Nanning, Provinz Guangxi, China. Die Inbetriebnahme ist für Mitte 2023 geplant.

