Wie schnell sich die wirtschaftliche Situation zurzeit eintrübt, zeigt der frisch veröffentliche Geschäftsbericht 2021 von Mühlbauer. Während im Ausblickteil auf Seite 51 des Jahresreports noch davon die Rede ist, dass der Spezialmaschinenbauer und Teileproduzent zur Herstellung von Reisepässen, ID-Karten, Halbleiterprodukten oder auch E-Mobility-Anwendungen für 2022 mit einem "zufriedenstellenden Umsatz und EBIT" ausgeht und bei der ... The post Mühlbauer: Ausblick im Doppelpack appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...