AT&T -0.59% gerihouse (BRANDZ10): Der amerikanische Telekommunikationskonzern AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, NYSE: T) will eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,2775 US-Dollar an die Aktionäre ausschütten, wie am Dienstag berichtet wurde. Die Zahlung erfolgt am 1. August 2022 (Record day 11. Juli 2022). Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden damit 1,11 US-Dollar ausgeschüttet. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 20,61 US-Dollar entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 5,39 Prozent (Stand: 28. Juni 2022). Im April 2022 schloss AT&T die Verschmelzung seiner Film- und Fernsehsparte WarnerMedia mit dem TV-Unternehmen Discovery ab. Das neu formierte Unternehmen notiert seitdem als eigenständige Firma unter dem Namen Warner Bros ....

