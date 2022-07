Reinhören: https://boersenradio.at/page/podcast/3092 Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S2/61 geht es um die enttäuschende Halbjahresbilanz, Good News von Zumtobel und Wienerberger, Andritz kauft, UBM verkauft, Montana Aerospace mit neuem Management, Buys für Valneva und AT&S. Finally bringe ich einen super Sager von Christoph Boschan, was die unhaltbare steuerliche Situation bei Aktienanlagen in Österreich betrifft, einzig die Fragenstellerin hab ich verwechselt, Stichwort Sara Grasel und Julia Resch. Erwähnt werden: Christoph Boschan im Roundtable moderiert von Sara ...

