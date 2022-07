Wieder einmal leiden müssen heute Intel-Aktionäre. Denn die Aktie verzeichnet ein Minus von rund drei Prozent. Das Wertpapier kostet damit nur noch 36,16 USD. Steht uns hier jetzt eine Krise ins Haus?

Geschenk für chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine lässt die Energiepreise in die Höhe schießen. Das ist DIE große Chance für Anbieter alternativer Energiequellen. Das Potenzial ist gigantisch. Die aussichtsreichsten Kandidaten finden Sie hier.

Kursverlauf von Intel der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Intel-Analyse einfach hier klicken.

Nach diesem Kursrutsch müssen sich die Bullen jetzt in Acht nehmen. Ein charttechnisch relevanter Bereich kommt nämlich immer näher. Derzeit reicht ein Rutsch von rund 0,0 Prozent, um auf neue 4-Wochen-Tiefs zu fallen. Dieses wichtige Tief wurde bei 36,14 USD gefunden. Für Spannung ist in den kommenden Tagen also gesorgt.

Anleger, die für Intel mittel- und langfristig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...