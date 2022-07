Novavax-Anteilseigner haben heute wirklich allen Grund zur Freude. Immerhin kann sich der Kurs über ein Plus von rund fünf Prozent freuen. Mit diesem Anstieg kostet ein Anteilsschein nun 54,19 USD. Ist der Weg nach oben dadurch nun frei oder woraus sollten Anleger jetzt besonders achten?

Geschenk für chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine lässt die Energiepreise in die Höhe schießen. Das ist DIE große Chance für Anbieter alternativer Energiequellen. Das Potenzial ist gigantisch. Die aussichtsreichsten Kandidaten finden Sie hier.

Kursverlauf von Novavax der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Novavax-Analyse einfach hier klicken.

Das große Bild hat sich durch diesen Anstieg erheblich verbessert. So reichen aktuell wenige feste Sitzungen zum Erreichen eines neuen Kaufsignals. So genügt dem Titel ein weiterer Anstieg von rund zwei Prozent für neue 4-Wochen-Hochs. Bei 55,47 USD liegt dieser bedeutende Umkehrpunkt. Wir erleben hier also einen echten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...