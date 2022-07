Bei allen Roblox-Aktionären brandet heute kräftiger Jubel auf. Der Kurs hüpft nämlich regelrecht rund acht Prozent in die Höhe. Ein Platz am Ende der Top/Flop-Liste des Tages ist dem Wertpapier damit kaum noch zu nehmen. Startet jetzt also die nächste Aufwärtsbewegung oder wie geht es weiter?

Trading-Idee für spekulative Anleger: Seit Kriegsbeginn in der Ukraine explodieren die Energiepreise. Damit eröffnen sich für zahlreiche Aktien jetzt herausragende Gewinnchancen. Wir haben die aussichtsreichsten Kandidaten für Sie zusammengestellt. Hier geht's zum Gratis-Download.

Kursverlauf von Roblox der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Roblox-Analyse einfach hier klicken.

Das Gesamtbild ist nach einem solchen Anstieg schlagartig ein anderes. Denn der nächste wichtige Widerstand ist in Reichweite. Schließlich fehlen bis zum Monatshoch derzeit nur rund fünf Prozent. Dieses Hoch liegt bei 37,48 USD. Bei Roblox geht es jetzt also um viel!

Wer die übergeordnete Perspektive bei seinen Investments ...

Den vollständigen Artikel lesen ...