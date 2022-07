The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 01.07.2022

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 01.07.2022



ISIN Name

CA31832Q1019 FIREWEED ZINC LTD

CA60255C1095 MIND MEDICINE (MINDMED)

