VANCOUVER, BC, 1. Juli 2022 - Modern Plant Based Foods Inc., (CSE: MEAT) ("Modern Plant Based Foods") oder (das "Unternehmen"), ein Hersteller preisgekrönter pflanzlicher Lebensmittel, freut sich, bekannt geben, dass Snacks from the Sun (SFTS), ein Portfoliounternehmen von Modern Plant Based Foods, seine veganen, glutenfreien, in der Sonne gebackenen Chips in Asien eingeführt hat, beginnend in Südostasien, nachdem es über Global Brand and Export Development LLC, (GSMS LLC) einen Erstauftrag von einer Supermarktkette in den Philippinen erhalten hat. Global Brand and Export Development LLC ist eine Gesellschaft, die Hersteller, Importeure, Einzelhändler, Vertriebshändler und Konsumenten vertritt und bedient; sie verfügt über gezielte Vertriebsexpertise mit weltweiten Exporten in über 60 Länder rund um den Globus. Sie verfügt über Partnerschaften mit KeHE Distributors LLC in den Vereinigten Staaten, Be Organics Distributors in Chile, International Exports für den Versand in den Nahen Osten und nach Afrika, BTS Group Trade und Se Logistics über die USA und Mexiko, Delvi Logistics für den Export an führende Supermärkte in Panama; U.S. International Foods für die Zollabfertigung nach Asien, den Smart-Mexico-Vertriebshändlern, die ganz Mexiko beliefern, I AM Foods mit Belieferung der Karibik und von Mittelamerika und Caribbean Shipping über Florida und Puerto Rico.

GSMS LLC ist eine Schwestergesellschaft von KeHE Distributors, die derzeit die Marke von Snacks from the Sun in den Vereinigten Staaten bezieht und vertreibt. KeHE Distributors ist einer der wichtigsten Lebensmittelvertriebshändler der Nation im Pure-Play-Großhandel und verfügt über 16 Vertriebszentren in ganz Nordamerika. Mit über 5.500 Mitarbeitern repräsentiert KeHE 8.500 Marken und Services, mehr als 30.000 Naturkostläden, Lebensmittel-Filialisten und unabhängige Lebensmittelgeschäfte, E-Commerce-Einzelhändler und andere Spezialprodukt-Einzelhändler in ganz Nordamerika.

Die Supermarktkette, die die Produkte von Snacks from the Sun bezieht, ist ein führender Akteur im mittleren und gehobenen Supermarktsegment in Südostasien und einer der am schnellsten wachsenden Supermarktbetreiber. Die Kette ist in 25 Städten und Gemeinden vertreten und expandiert auf dem ganzen Gebiet der Philippinen; sie gibt in der lokalen Supermarktbranche einen weltweiten Standard vor. Die Supermarktkette ist der Ansicht, dass die Filipinos Zugang zu hochwertigeren und gesünderen Lebensmitteln verdienen, etwa den gebackenen Chips von Snacks from the Sun.

Snacks from the Sun erhielt die Bestätigung über die Erstbestellung für seine Vegan Sour Cream & Chive, Vegan Nacho, Sweet & Tangy BBQ, Cracked Pepper and Sea Salt, Vegan White Cheddar Puff und Original Sea Salt für Geschäfte in Südostasien über GSMS LLC. Die Bestellungen werden über die Lager von KeHE ausgeführt, die momentan den Bestand von Snacks from the Sun in den Vereinigten Staaten verwalten und lagern, wodurch das Unternehmen in der Lage ist, zusätzliche Gebühren und Gemeinkosten zu vermeiden und den Vertrieb einfacher zu gestalten.

"Dieses erste Interesse seitens einer der beliebtesten Ketten für gesunde Lebensmittel auf den Philippinen belegt die weltweite Nachfrage nach unserem Produkt und stärkt unsere Beziehung mit Global Brand and Exports, sodass wir einen einfacheren Zugang zu weltweiten Vertriebshändlern erhalten. Wir sehen ein großes Potenzial für die Produkte in unserem Portfolio, da die Nachfrage nach gesundheitsbewussteren Produkten in Ländern außerhalb Nordamerikas weiter steigt", erklärte Avtar Dhaliwal, der Chief Executive Officer von Modern Plant-Based Foods Inc.

Über Modern Plant-Based Foods

Modern Plant Based Foods ist ein kanadisches Lebensmittelunternehmen mit Sitz in Vancouver, British Columbia, das ein Portfolio pflanzlicher Produkte anbietet, unter anderem Fleisch und milchfreie Alternativen, Suppen und vegane Snacks. Unsere Produkte sind in ausgewählten Restaurants und Einzelhandelsgeschäften in ganz Kanada erhältlich, unter anderem in unserer eigenen Modern Wellness Bar in Vancouver. Wir verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz für pflanzliche Ernährung und verstehen die Bedeutung der Bereitstellung nährstoffreicher und nachhaltiger Alternativen für die Konsumenten, ohne Einbußen beim Geschmack hinzunehmen. Wir möchten, dass die Menschen beim Essen ein gutes Gefühl haben; daher wählen wir ganz bewusst Zutaten, die frei von Soja, Gluten, Nüssen und genetisch veränderten Organismen sind. Unser Ziel ist es, eine Veränderung bei der Produktion und dem Konsum von Lebensmitteln herbeizuführen, was den Menschen, den Tieren und der Umwelt zugutekommt. Dafür setzen wir natürliche pflanzliche Zutaten ein.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Cassidy McCord

Chief Corporate Officer

cassidy@modernfoods.ca

604-395-0974

MODERN PLANT BASED FOODS INC.

700 W Georgia St #2500,

Vancouver, BC V7Y 1B3

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" und "zukunftsgerichtete Informationen" gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen, die keine historischen Fakten sind. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bestimmten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Prognosen und Chancen erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Aussagen direkt oder indirekt erwähnt werden. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf: das Unternehmen und seine Geschäfte und Perspektiven; die Zielsetzungen, Ziele oder Zukunftspläne des Unternehmens; das Umsatzwachstum des Unternehmens, die geplante Expansion, die Bekanntheit der Marken des Unternehmens, das zukünftige Vertriebs- und Umsatzwachstum, sowie das Geschäft, den Betrieb, das Management und die Kapitalausstattung des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren zwangsläufig auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar vernünftig sind, aber dennoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Solche Faktoren beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche und soziale Ungewissheiten; lokale und globale Markt- und wirtschaftliche Ungewissheiten, die sich in Bezug auf die COVID-19-Pandemie ergeben; Rechtsstreitigkeiten; die Verfügbarkeit der wichtigsten Produktzutaten; legislative, umweltbezogene und andere gerichtliche, behördliche, politische und wettbewerbliche Entwicklungen; die Fähigkeit, die Herstellungs- und Produktionskapazität effektiv auszubauen; die Fähigkeit, Einzelhandelspartner für den Vertrieb der Produkte des Unternehmens zu finden; den Erfolg der Marketinginitiativen und die Fähigkeit, die Markenbekanntheit zu steigern; die Fähigkeit, Beziehungen mit wichtigen strategischen Partnern in der Gastronomie aufzubauen, zu wahren und auszubauen; die Fähigkeit, die Geschmackspräferenzen der Verbraucher vorherzusagen; Verzögerungen oder Unfähigkeit, behördliche Genehmigungen einzuholen; die Angemessenheit unseres Barbestands zur Deckung des Liquiditätsbedarfs; jene zusätzliche Risiken, die in den öffentlichen Dokumenten des Unternehmens, die auf SEDAR unter www.sedar.com veröffentlicht wurden, aufgeführt sind; und andere in dieser Pressemitteilung genannten Angelegenheiten. Dementsprechend kann es sein, dass die in dieser Pressemitteilung genannten zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund dieser bekannten und unbekannten Risikofaktoren und Ungewissheiten, die sich auf das Unternehmen auswirken, nicht eintreten und erheblich abweichen können. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendet wurden, angemessen sind, sollten die Leser sich nicht übermäßig auf diese Aussagen, die nur zum Zeitpunkt ihrer Äußerung gelten, verlassen. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass solche Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen offiziell zu aktualisieren, ab, sei es aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse bzw. aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich gefordert wird.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=66532Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=66532&tr=1



