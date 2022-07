Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Wiener Börse Plausch S2/61: Buys für Valneva und AT&S und Julia Resch ist nicht Sara Grasel Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S2/61 geht es um die enttäuschende Halbjahresbilanz, Good News von Zumtobel und Wienerberger, Andritz kauft, UBM verkauft, Montana Aerospace mit neuem Management, Buys für Valneva und AT&S. Finally bringe ich einen super Sager von Christoph Boschan, was die unhaltbare steuerliche Situation bei Aktienanlagen in Österreich betrifft, einzig die Fragenstellerin hab ich ...

