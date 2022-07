Qiagen zelebrierte zuletzt regelrecht seine Kursgewinne. Immerhin gewann der Kurs im Vergleich zum Vorwochenschluss rund 3,96 Prozent. drei der fünf Sitzungen schloss das Wertpapier mit Gewinnen. Dabei bekam Qiagen insbesondere am Montag mit einem Plus von 1,99 Prozent kräftig Oberwasser. Die Bären haben also den nächsten Zug gemacht, sind die Bullen nun schon schachmatt?

Download-Tipp für spekulative Anleger: Der Krieg in der Ukraine sorgt für explodierende Energiepreise. Wir haben für Sie genau die Aktien herausgefiltert, die davon am stärksten profitieren! Diesen exklusiven Sonderreport können Sie hier kostenlos abrufen.

Diese Rallye lässt die mittelfristige Technik in besonderem Licht da stehen. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie nämlich bis an eine wichtige Hürde heran. So besteht nur noch eine Kursdifferenz von rund minus ein Prozent für neue Monatshochs. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...