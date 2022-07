MorphoSys zelebrierte zuletzt regelrecht seine Kursgewinne. Schließlich sind die Notierungen im Vergleich zum Vorwochenschluss um 2,03 Prozent gestiegen. Mit Gewinnen schloss der Titel an insgesamt drei der fünf Sitzungen. Dabei kletterte MorphoSys am Montag mit einem Plus von 6,47 Prozent am stärksten. Eröffnen sich dadurch neue Gewinnchancen? Sehen Sie selbst:

Geschenk für chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine lässt die Energiepreise in die Höhe schießen. Das ist DIE große Chance für Anbieter alternativer Energiequellen. Das Potenzial ist gigantisch. Die aussichtsreichsten Kandidaten finden Sie hier.

Erheblich verbessert hat sich die technische Ausgangslage durch diese Rallye. Da dieser Aufwärtstag die Aktie dichter an den nächsten Bremsbereich schiebt. Immerhin fehlen bis zu den 4-Wochen-Hoch derzeit nur noch rund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...