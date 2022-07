Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Das Fibonacci Retracement bei 2.851 Punkten bewahrt den ATX vor einem weiteren Absturz. Der österreichische Leitindex verliert erneut auf Wochensicht und notiert nun unter der 2.900-Punkte-Marke. Der RSI kratzt seit Tagen am überverkauften Bereich, dennoch bleibt der Abwärtstrend voll intakt, die Trendstärke hat in den letzten Tagen weiter zugenommen. So wie Momentum und MACD generieren die technischen Indikatoren durchwegs Verkaufssignale. Es ist fraglich, ob die 2.851 Punkte halten, nur knapp darunter bei 2.810 Punkten befindet sich bereits der Jahrestiefstand. Wir hoffen auf eine baldige Bodenbildung.

