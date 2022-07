Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Song #29: Stadtsong Wien 1.0 (Urbane Revolution) Ich habe einen Text meiner Frau Sabine Gstöttner, die Landschafts- und Stadtplanerin ist, in Erzählerform mit Refrain vertont. Ist etwas lang geworden und mal ein erster Take. Eine kompaktere Version ist in Arbeit. Ich habe hier mal probiert, den Originaltext zu rezitieren. Dazu fehlt mir freilich die klassische Sprecher-Stimme, aber es hat sehr viel Spass gemacht. Christian Drastil: Wiener Börse, Sport, Musik (und mehr) - My Life (00:08:18), 03.07. Abonnieren Sie unseren "Der Österreichische Nachhaltigkeitspodcast": https://open.spotify.com/show/0o3zTp8jcDau4xunqzMFlJAbonnieren Sie unseren "Podcast für junge Anleger jeden Alters": ...

