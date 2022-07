BioNTech-Anteilseigner bekommen momentan richtig was für ihr Geld. Schließlich errechnet sich im Vergleich zur Vorwoche ein Zugewinn von 17,97 Prozent. Die Aktie schloss vier der fünf Sitzungen mit Gewinnen. Das Plus von 7,71 Prozent am Montag bedeutete für BioNTech einen regelrechten Höhenflug. Kommt hier jetzt wieder so richtig Schwung rein?

Die Ausgangslage verbessert sich durch diesen Kursschub deutlich. Dieses Plus katapultiert die Aktie nämlich bis an ein wichtiges Top. Immerhin errechnet sich bis zu den wichtigen Monatshochs nur noch ein Abstand von rund ein Prozent. Bei 151,50 EUR liegt dieses Hoch. ...

