US-Automarkt schwächelt - Absatzdämpfer für VW, BMW und Audi Commerzbank hat bereits rund 7000 von geplant 10 000 Stellen abgebaut (FAZ) Personalmangel am Flughafen Frankfurt wirkt sich auch auf Fracht aus Henkel streicht 300 Stellen in Deutschland (Rheinische Post) Lufthansa-Aufsichtsrat schaltet sich ein / Das Management gerät wegen des Flugchaos unter Druck (HB) Die krisengeplagte Software-Sparte Cariad will mit einer grundlegenden Neuausrichtung in die Offensive kommen (FAZdf) Bei Credit Suisse stehen Asien-Neukunden 8 Monate Schlange (FT) Ryanair rechnet mitsteigendend Flugpreisen in den kommenden fünf Jahren (FT)

