- Der Beginn der neuen Woche ist an den weltweiten Märkten etwas verhalten. Die Stimmung hat sich leicht abgeschwächt, nachdem Nachrichten über einen neuen Anstieg von Covid-Fällen in China aufgetaucht sind, aber ein Ausverkauf ist nicht zu erkennen. Aufgrund des US-Feiertags dürfte sich die Liquidität im Laufe des Tages in Grenzen halten - Der Nikkei wurde 0,8% höher gehandelt, der S&P/ASX 200 gewann 1,1%, während der Kospi um 0,7% fiel. Die Indizes aus China wurden 0,2-0,8% höher gehandelt ...

