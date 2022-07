Die SGT German Private Equity GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A1MMEV4) schlägt den Aktionären auf der Hauptversammlung am 18. August 2022 erstmals die Zahlung einer Dividende in Höhe von 2 Cent pro Aktie vor, wie am Montag berichtet wurde. Daneben hält das Unternehmen an ihrer Absicht fest, ihren Aktionären im 3. Quartal 2022 ein öffentliches Aktienrückkaufangebot zu unterbreiten. Das geplante ...

Den vollständigen Artikel lesen ...