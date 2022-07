Um 12:18 liegt der ATX TR mit +0.89 Prozent im Plus bei 6074 Punkten (Ultimo 2021: 7849, -22.62% ytd). Topperformer der PIR-Group sind UBM mit +2.85% auf 36.1 Euro, dahinter Polytec Group mit +2.54% auf 5.855 Euro und Zumtobel mit +1.49% auf 7.145 Euro. Zum Vergleich der DAX: 12860 ( -0.38%, Ultimo 2021: 15884, -19.04% ytd). - PIR-News: Strabag, Post, Andritz, Zumtobel, Mayr-Melnhof, voestalpine, Wiener Börse, ams-Osram, OMV- 12. Aktienturnier by IRW-Press ist gestartet, Blick in Runde 1- Nachlese: Rudolf Preyer, Sara Grasel, Julia Resch, Sabine Gstöttner, Daniel Riedl- Unser Robot sagt: S Immo, Strabag, Rosenbauer und weitere Aktien auffällig; Andreas Gerstenmayer führt den 2. Tag im CEO-Ranking- Börsegeschichte 4.7: phion, Erste Group, Porr, EVN, Uniqa- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...