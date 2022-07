Novo Nordisk 1.15% SEC (SECLOVE): Aktuelle Beobachtungsliste: Novo Nordisk Ich kündigte an, Ende Juni/Anfang Juli über neue Käufe für das Wikifolio "Love me forever" Ausschau zu halten. Wahrscheinlich testet der DAX in diesem Sommer noch einmal sein Jahrestief vom März, das bei 12.500 liegt. Handlungsbedarf besteht daher für mich momentan jedoch nicht; ich bleibe in Cash und halte die defensiven Aktien. Dennoch verfolge ich die Entwicklung vieler Werte. Auf meiner aktuellen Shortlist für potenzielle Kaufkandidaten stehen unter anderem: Campbell Soup NovoNordisk Repsol Telefonica Wesentliche Kriterien für die Auswahl dieser Kandidaten ist eine Kombination aus Fundamentaldaten und Trends, angelehnt an Susan Levermann. Novo Nordisk halte ich nicht nur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...