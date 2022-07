Reinhören: https://boersenradio.at/page/podcast/3100 Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S2/62 geht es um einen holprigen Juli-Start, englischsprachige Facetten, eine Chance für Andritz, Details zu Strabag. News zu Post, Zumtobel, Käufe bei Mayr-Melnhof und voestalpine. In der zweiten Hälfte der Folge gibt es einen Zertifikate-Schwerpunkt (mit Sample von Philipp Arnold) auf Basis eines Beispiels aus dem Mürztal, angefragt von Michael Wernbacher http://www.wemove.at . Erwähnt werden: Kapitalschutz-Zertifikat Muerztal Nachhaltigkeits Bond 90% ...

