Die Linde GmbH hat die Strabag Property and Facility Services (Strabag PFS) mit dem technischen und infrastrukturellen Facility Management für drei Produktionsstandorte in Bayern beauftragt. Die entsprechenden Dienstleistungsverträge wurden für drei Jahre inklusive Verlängerungsoption geschlossen.Des weiteren gibt es eine Änderung bei der Strabag-Dividendenzahlung: Für die beschlossene Dividende (2,0 Euro) für das Geschäftsjahr 2021 erfolgt am 5.7.2022 eine direkte Auszahlung der Dividende über die OeKB CSD GmbH an die jeweilige Depotbank der Aktionärinnen bzw. Aktionäre. Die Auszahlung der Dividende über die OeKB CSD GmbH ohne Wertrechte-Abwicklung sei nunmehr möglich, da bei der Dividendenauszahlung auf andere Weise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...