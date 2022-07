Relx Group: das Allzeithoch im Visier!

Ausgefeilte Analyse- und Entscheidungshilfen der Relx Group (REL) sind in unsicheren Zeiten gefragt! Börsentäglich weitere Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at!

Symbol: REL ISIN: GB00B2B0DG97

Rückblick: Die Aktie des in London ansässigen Medienkonzerns zeigte in einem volatilen Gesamtmarkt relative Stärke und erreichte im April ein neues Allzeithoch. Mit dem Doppeltief von März und Juni zeigte das Wertpapier positives Momentum und formiert gerade eine Seitwärtsrange in Höhe der gleitenden Durchschnitte.

Chart vom 04.07.2022 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 2238 GBP





Meine Expertenmeinung zu REL:

Meinung: Die Relx Group entstand aus der Fusion der Unternehmen Reed International und Elsevier und firmierte eine Zeitlang als Reed Elsevier. Sie agiert als Anbieter von Online-Datenbanken und digitalen Analysetools für die Bereiche Recht, Finanzen, Wissenschaft und Medizin. Insbesondere der Bedarf an Informationen zur Risikoeinschätzung ist offenbar stark gewachsen. Insofern sieht sich die Relx Group darin bestätigt, immer ausgefeilterer Analyse- und Entscheidungshilfen für ihre Kunden zu entwickeln. Die Unternehmensziele für das laufende Jahr wurden zuletzt bestätigt, nachdem das erste Quartal als gelungen eingeschätzt wurde.

Setup:

Mögliches Setup: Trigger und Stopp sind durch die Seitwärtsbewegung der letzten Tage vorgezeichnet. Als Kursziel nehmen wir das bereits genannte Allzeithoch ins Visier.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in REL.

Veröffentlichungsdatum: 04.07.2022

