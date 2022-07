Andritz erhielt von Shandong Canfield Wood Industry den Auftrag zur Lieferung eines dritten Druckzerfaserungssystems für die Anlage in Chiping County in China. Die Inbetriebnahme ist für das erste Quartal 2023 geplant. Das Druckzerfaserungssystem mit C-Feeder wird Pappel-Hackschnitzel verarbeiten, um hochwertige Fasern für MDF-Platten herzustellen. Zhang Ruzhen, President von Shandong Canfield Wood Industry, führt aus: "Wir haben bereits zwei MDF-Linien mit Andritz-Druckzerfaserungssystemen in unseren Anlagen. Sie arbeiten reibungslos und ermöglichen hohe Faserqualität bei niedrigerem Energieverbrauch. Kürzere Stillstände und weniger Wartungsarbeiten sichern Verfügbarkeit und sparen Kosten. Insgesamt gute Gründe, um uns ein ...

