BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR HENKEL AUF 62 (64) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BERENBERG STARTET SAP MIT 'BUY' - ZIEL 110 EUREXANE BNP STARTET ABOUT YOU MIT 'UNDERPERFORM' - ZIEL 5,20 EUR , (VB -1,9%)EXANE BNP STARTET GLOBAL FASHION GROUP MIT 'UNDERPERFORM' - ZIEL 1,00 EURGOLDMAN SENKT ZIEL FÜR AUTO1 AUF 10,90 (15,60) EUR - 'BUY'GOLDMAN SENKT PROSIEBENSAT.1 AUF 'SELL' (NEUTRAL) - ZIEL 9 (12,50) EUR , (VB -1,9%)GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR RTL AUF 44,50 (55,50) EUR - 'NEUTRAL'GOLDMAN HEBT SCOUT24 AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 64,30 (68,10) EUR , (VB +3,6%)GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR STRÖER AUF 43,70 (62) EUR - 'SELL'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 13 (15) EUR - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR SAP AUF 105 (115) EUR - 'NEUTRAL'MORGAN STANLEY SENKT ZIEL FÜR DAIMLER TRUCK AUF 35 (38) EUR - ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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